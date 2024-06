Rettungseinsatz in Esslingen: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Rettungseinsatz in Esslingen

1 Der Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 14 Uhr. Foto: SDMG

Am Dienstagnachmittag ereignet sich auf einer Landesstraße bei Esslingen ein Unfall zwischen einem Motorrad und einem Auto. Der Rettungsdienst bringt den verletzten Mann in ein Krankenhaus.











Auf der Stettener Straße zwischen dem Katzenbühl und Wäldenbronn hat sich laut Polizei am Dienstag gegen 14 Uhr ein Unfall ereignet. Dabei war ein Motorrad mit einem Auto zusammengestoßen. Ein Rettungsdienst brachte den Verletzten in eine Klinik. Während der Unfallaufnahme war die Straße gesperrt. Ob noch weitere Personen bei dem Unfall verletzt wurden, ist am Dienstagabend noch nicht klar. Ebenso wenig kann die Polizei bislang genauere Angeben zur Unfallursache machen.