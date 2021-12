1 Der Rettungshubschrauber ist am Freitagmittag auf der Kreuzung Berliner Straße/ Ecke Agnespromenade gelandet. Foto: SDMG/SDMG / Boehmler

Wegen eines Rettungseinsatzes ist am Freitagmittag ein Rettungshubschrauber auf der Kreuzung Berliner Straße/Ecke Agnespromenade in Esslingen gelandet. Grund für den Einsatz war ein schwer verletzter Jugendlicher.















Esslingen - Am Freitagmittag gegen 11.30 Uhr ist ein Rettungshubschrauber auf der Kreuzung Berliner Straße/Ecke Agnespromenade in Esslingen gelandet. Wie die Polizei mitteilt, ist offenbar ein Jugendlicher im Treppenhaus in der benachbarten Schule gestürzt. Er wurde dabei schwer verletzt und musste deshalb mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Wegen des Rettungseinsatzes war die Kreuzung gesperrt. Dies führte zu Verkehrsbehinderungen.