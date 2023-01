Rettungseinsatz in Esslingen

1 Der Unfall ereignet sich in der Esslinger Pliensauvorstadt. Foto: dpa/Friso Gentsch

Ein Jugendlicher rennt am Mittwochnachmittag in Esslingen auf die Straße. Er stößt seitlich mit einem vorbeifahrenden Auto zusammen und stürzt. Der 13-Jährige muss ins Krankenhaus gebracht werden.















Ein 13-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in der Pliensauvorstadt verletzt worden. Nach Angaben der Polizei soll der Junge gegen 14 Uhr auf die Stuttgarter Straße gerannt und seitlich gegen einen fahrendes Auto gestoßen sein. Durch den Aufprall stürzte der Jugendliche. Nach einer Erstversorgung durch eine zufällig vorbeifahrende Feuerwehrbesatzung wurde er vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Wie schwer der 13-Jährige verletzt wurde, ist bislang unklar.