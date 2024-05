Rettungseinsatz in Bempflingen: Drei Verletzte nach Überholversuch

1 Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren infolge eines Unfalls bei Bempflingen im Einsatz (Symbolfoto). Foto: dpa/Stefan Sauer

Infolge eines Unfalls am Mittwochmorgen sind drei Menschen auf einer Kreisstraße bei Bempflingen (Kreis Esslingen) schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte ein 48-Jähriger trotz Gegenverkehrs einen Überholversuch gestartet.











Schwerwiegende Folgen hatte ein Überholmanöver im Straßenverkehr am Mittwochmorgen bei Bempflingen. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall am Mittwochmorgen auf der Kreisstraße 1231 Richtung Großbettlingen. Demnach war gegen 6.45 Uhr ein 48-Jähriger mit seinem Auto in einer Kolonne hinter einem Traktor unterwegs. Trotz Gegenverkehrs habe er kurz nach dem Ortsausgang zum Überholen ausgeschert. In der Folge sei das Fahrzeug des Mannes etwas seitlich versetzt mit einem entgegenkommenden Kleinlastwagen kollidiert.

20 000 Euro Schaden

Dessen Fahrer hatte nach Einschätzung der Polizei keine Chance, den Unfall zu vermeiden. Er, sein 17 Jahre alter Beifahrer und der 48-Jährige seien infolge der Kollision so schwer verletzt worden, dass sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Beide Fahrzeuge seien von Abschleppdiensten geborgen worden, den Schaden schätzt die Polizei auf 20 000 Euro. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme sei auch die Feuerwehr mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort gewesen.