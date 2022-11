1 Der 19-Jährige sowie seine 16 und 17 Jahre alte Mitfahrerinnen werden in eine Klinik gebracht. Foto: picture alliance/dpa/Boris Roessler

In der Nacht auf Dienstag kommt ein 19-Jähriger bei Wernau (Kreis Esslingen) von der Fahrbahn ab, touchiert einen Baum und kommt in einem Acker zum Stehen. Die Unfallursache ist bislang unklar.















Ein Unfall mit drei Leichtverletzten hat sich in der Nacht von Montag auf Dienstag auf der Landesstraße zwischen Wernau und Wernau-Freitagshof ereignet. Gegen 23.45 Uhr befuhr ein 19-Jähriger laut Polizeiangaben mit seinem Auto die Landstraße von Wernau in Fahrtrichtung Kirchheim. Aus bislang ungeklärter Ursache sei er nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dabei touchierte er einen Baum und kam in einem Acker zum Stehen.

Der Fahrer und seine zwei Mitfahrerinnen, eine 16-Jährige und eine 17-Jährige, wurden durch den Unfall leicht verletzt. Alle drei Personen wurden vom Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht. Das Auto, an dem ein wirtschaftlicher Totalschaden in noch unbekannter Höhe entstand, musste abgeschleppt werden.