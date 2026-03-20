Rettungseinsatz bei Neuffen: 70-Jähriger stürzt bei Wanderung in die Tiefe

1 Die Burgruine bei Neuffen ist ein beliebtes Ausflugsziel für Wanderer. Doch jetzt stürzte in dem Wandergebiet ein Mann in die Tiefe. Foto: picture-alliance/ dpa

Ein 70-Jähriger stürzt bei Neuffen in die Tiefe und wird schwer verletzt geborgen. Was passierte im Waldstück bei den Höllenlöchern? Die Ermittlungen laufen.











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Mit schweren Verletzungen ist ein Mann am Freitagnachmittag aus einem Waldstück bei Neuffen, in der Nähe des Gleitschirmstartplatzes geborgen worden. Kurz vor 14 Uhr gingen mehrere Notrufe bei den Leitstellen von Feuerwehr und Polizei ein, wonach Hilferufe aus einem Waldstück bei den Höllenlöchern hörbar waren.

Durch die alarmierte Bergwacht konnte ein abgestürzter 70-jähriger Mann lokalisiert und durch einen Rettungshubschrauber per Seilwinde gerettet werden. Der vom Wanderer mitgeführte Hund konnte nach einer ersten Flucht durch die Polizei eingefangen werden. Der Polizeiposten Neuffen hat die Ermittlungen zu den Umständen des Absturzes aufgenommen.