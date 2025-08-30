Rettungseinsatz am Comer See: Einsatzkräfte bergen Leiche des Vaters

1 Rettungsaktion am Comer See: Die Einsatzkräfte haben die Leiche des vermissten Vaters aus Baden-Württemberg gefunden. Foto: -/Vigili del Fuoco/dpa

Die Leiche des Vaters, der seit Montag am Comer See vermisst worden war, ist gefunden worden. Der 55-Jährige lebte in Baden-Württemberg.











Der 55-jährige Deutsche, der seit Montag im Comer See in Norditalien vermisst worden war, ist tot. Das teilte die Feuerwehr der Gemeinde Lecco mit. Die Leiche des Mannes aus Baden-Württemberg sei am Samstag aus 220 Metern Tiefe geborgen worden.

Die Suche war trotz schlechten Wetters am Wochenende fortgesetzt worden. Seit sechs Tagen sind Rettungskräfte fast ununterbrochen im Einsatz, um den 55-Jährigen aus dem badischen Bühl zu finden.

Der Mann war mit seiner Frau und den beiden Kindern mit einem gemieteten Boot auf dem Comer See unterwegs. Nahe der Ortschaft Dorio, am Ostufer des Sees rund 80 Kilometer nördlich von Mailand, fielen die Kinder aus noch ungeklärter Ursache ins Wasser.

Der Vater sprang hinterher, um ihnen zu helfen. Während die Kinder gerettet werden konnten, tauchte er selbst nicht wieder auf. Vermutet wird, dass er von einer Strömung erfasst wurde.

Der Mann soll italienische Wurzeln gehabt haben und ist in seinem Heimatort Bühl als Gastronom weithin bekannt. Bühl liegt im Westen Baden-Württembergs zwischen Rheinebene, Weinbergen und Schwarzwald. Rund 30.000 Menschen leben in der Stadt.