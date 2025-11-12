Rettungseinsatz am Bahnhof: Zugverkehr rund um Esslingen steht still

1 Auch ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Ein Rettungseinsatz am Bahnhof Esslingen bringt den Zugverkehr am späten Mittwochnachmittag zum Stillstand. Auch die Linie S1 ist betroffen.











Link kopiert

Bahnreisende im Fern- und Nahverkehr, die den Bahnhof Esslingen passieren, müssen am Mittwoch im Feierabendverkehr warten oder auf andere Verkehrsmittel umsteigen: Der Zugverkehr rund um Esslingen steht seit etwa 16.30 Uhr komplett still. Grund ist nach Angaben der Bundespolizei ein Rettungseinsatz.

Sowohl Regional- und Fernzüge als auch die Fahrzeuge der S-Bahn-Linie 1 werden derzeit vor Esslingen gestoppt. Die S1 verkehre aktuell zwischen Herrenberg und Obertürkheim sowie zwischen Plochingen und Kirchheim, heißt es auf dem Profil der S-Bahn Stuttgart auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Sie ruft Fahrgäste auf, vor Fahrtantritt die Verbindung online zu prüfen und auf Durchsagen und Anzeigen am Bahnsteig zu achten.

Unfall im Gleisbereich: Rettungshubschrauber im Einsatz

Wie ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Stuttgart bestätigt, ist ein Unfall mit einer Person im Gleisbereich geschehen. Für die Rettungsmaßnahmen, bei denen auch ein Hubschrauber im Einsatz ist, müsse der komplette Bahnhof gesperrt werden. Wie lange der Einsatz noch dauern wird, konnte der Sprecher am späten Mittwochnachmittag noch nicht sagen. „Wir werden versuchen, sukzessive Gleise wieder freizugeben.“