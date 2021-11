1 Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (Symbolbild) Foto: dpa

Eine 42-jährige Autofahrerin wurde bei einem Auffahrunfall in Nürtingen (Kreis Esslingen) schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.















Nürtingen - Ein 25-jähriger Autofahrer hat am Mittwochvormittag in Nürtingen zu spät bemerkt, dass der Wagen vor ihm angehalten hatte und prallte in das Heck des Pkw. Wie die Polizei mitteilte, entstand bei dem Unfall ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro und eine Person wurde schwer verletzt.

Beide Fahrzeuge abgeschleppt

Der 25-Jährige war gegen neun Uhr auf der Kreisstraße 1243 von Nürtingen in Richtung Beuren unterwegs. Zu spät erkannte er, dass eine vorausfahrende 42-Jährige wegen eines abbiegenden Autos angehalten hatte. Er prallt in das Heck ihres Wagens. Die Frau wurde bei dem Unfall nach ersten Erkenntnissen der Polizei schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.