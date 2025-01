Rettungsdienst rückt aus: 14-Jähriger in Filderstadt von Auto erfasst und verletzt

1 Der Rettungsdienst versorgte den verletzten. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie/IMAGO/Michael Bihlmayer

Bei einem Unfall in Filderstadt (Kreis Esslingen) wurde ein 14-Jähriger verletzt. Ein Rettungswagen versorgte ihn.











In Filderstadt (Kreis Esslingen) ist am Dienstagmorgen ein 14-Jähriger von einem Auto erfasst und verletzt worden. Nach Angaben der Polizei musste er aber nicht in eine Klinik gebracht werden.

Der Jugendliche überquerte gegen 7.15 Uhr die Aicher Straße, an einer Stelle ohne Überweg in der Nähe der Friedensstraße. Dabei wurde er vom Opel eines 64-Jähriger erfasst, der in Richtung Karlstraße fuhr. Der 14-Jährige wurde vom Rettungsdienst behandelt und dann an eine Erziehungsberechtigte übergeben. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro.