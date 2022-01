Einbruch in Kirchheim/Teck Einbrecher erbeutet Schmuck und Bargeld

Fette Beute macht ein Einbrecher zwischen Dienstag und Mittwoch bei einem Einbruch in eine Wohnung in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen). Er erbeutet Schmuck und Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro.