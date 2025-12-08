Restaurierung in Esslingen: „Ein Schmuckstück in der Altstadt“ – Was wird derzeit in der Adlerstraße gebaut?
Bei der Restaurierung des Gebäudes Adlerstraße 2 wird innen und außen mit Volldampf gearbeitet. Foto: kell

Die Firma Restora modernisiert in der Adlerstraße in Esslingens Altstadt ein historisches Wohnhaus, daneben entsteht ein Gebäude in ökologischer Holzbauweise.

Historische Gebäude zu restaurieren ist für den Zimmerermeister Eberhard Scharpf Senior nicht nur Beruf, sondern Berufung. „Die Erhaltung alter Bausubstanz, ökologisches Bauen und die Schaffung einer angenehmen Wohnatmosphäre in historischen Gebäuden sind für mich eine Herzensangelegenheit“, sagt der Geschäftsführer der um die Jahrtausendwende in Esslingen gegründeten Firma Restora Immobiliengesellschaft.

