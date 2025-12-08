Restaurierung in Esslingen: „Ein Schmuckstück in der Altstadt“ – Was wird derzeit in der Adlerstraße gebaut?

Mongolin aus Stuttgart Neuer besonderer Stand auf Esslingens Weihnachtsmarkt

In der Mongolei wird es im Winter knackig kalt. Warme Kleidung aus Schafwolle, Yak-, Kaschmir- und Kamelhaar ist deshalb beliebt. Auf dem Esslinger Weihnachtsmarkt gibt es dafür nun einen neuen Stand.