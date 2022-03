6 Schloss Solitude: prachtvolles Gebäude, aber in die Jahre gekommen Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Im Schloss Solitude stehen langjährige Restaurierungsmaßnahmen im Weißen Saal an. Wenn das der Herzog hätte miterleben müssen: An der Decke löst sich der Untergrund.















Link kopiert

Im Weißen Saal von Schloss Solitude fühlt man sich beim Blick nach oben mitunter an Potentaten der Gegenwart erinnert. Dort, in mehr als zehn Metern Höhe, befindet sich ein monumentales Gemälde im üppigen Stil des Spätrokoko. Das zentrale Deckenfresko des 148 Quadratmeter großen Prunksaals verherrlicht in prächtigen Farben einen Herrscher, der sich selbst als Ausbund der Tugend inszeniert. Glaubt man den Allegorien an diesem künstlichen Himmelszelt, gilt sein höchstes Streben allein dem Frieden und Wohlstand seines Landes.

Saal zur Verherrlichung des Landesherrn

1768 hat der württembergische Hofmaler Nicolas Guibal das etwa 70 Quadratmeter große Gemälde gekonnt mit Ölfarbe auf die Gewölbedecke des eben erbauten Jagdschlosses gepinselt. Dabei behielt der Künstler die konkreten Vorgaben seines Auftraggebers stets im Auge. Der angeblich friedliebende Herrscher und Auftraggeber des Gemäldes war Herzog Carl Eugen von Württemberg, und in Wirklichkeit führte der absolut regierende Herrscher nicht nur Kriege, sondern war auch für seinen verschwenderischen Lebensstil bekannt. „Der ganze Raum ist auf die Verherrlichung des Herzogs ausgelegt“, erklärt Schlossverwalterin Christiane König-Lorch. „Und das Deckengemälde ist deren Krönung.“

Untergrund der Farben löst sich auf

Doch das Meisterwerk ist seit jeher gefährdet. Der Grund: Guibal hat das Gemälde nicht in der klassischen Freskotechnik gemalt, bei der die Farbpigmente stabil mit dem Putz verbunden sind, sondern in Öl auf Gips. „Dieser Untergrund, auf dem die Farbe haftet“, so Kathrin Empacher vom staatlichen Bauamt in Stuttgart, „löst sich durch die Materialbeschaffenheit von seiner Auflage.“ Die hohe Luftfeuchtigkeit tut ein Übriges. Die Folge: Aus dem himmlischen Gemälde lösen sich immer wieder kleine Schollen ab oder brechen sogar heraus.

Schon 1961 wurde das Deckengemälde im Weißen Saal von Schloss Solitude ausgebessert. In den 70er-Jahren kam es dann durch unsachgemäße Restaurierungsmaßnahmen zu weiteren Schäden. Nach einer umfangreichen Restaurierung zwischen 1986 und 1989 durch den Owinger Restaurator Raymond Bunz waren zuletzt ab 2007 wieder Sicherungsmaßnahmen am Gemälde erfolgt.

Wenig Zeit für Restauration

Im vergangenen November haben die Restauratoren Raymond und Karin Bunz bei einer weiteren Erfassung der Schäden nun erneut rund 2000 behandlungsbedürftige Stellen ausgemacht. Am Deckengemälde sind deshalb derzeit zahllose rote Markierungen zu erkennen. „Alle schadhaften Punkte werden dabei aufwendig kartiert, so dass sie jederzeit wieder auffindbar sind“, erklärt die Restauratorin.

„Was wir seit vergangenem Jahr machen, ist aber keine Restaurierung im eigentlichen Sinn“, erklärt Karin Bunz. Die Expertin spricht von Wartungsmaßnahmen, die regelmäßig über viele Jahre hinweg erfolgen müssen. Zuletzt wurden unter anderem Tests zur Verklebung der sich ablösenden Farbschollen durchgeführt. Das Zeitfenster, in dem die Restauratoren am Gemälde arbeiten können, sei kurz, betont Bunz. „Der Weiße Saal wird für Führungen und ab Frühling vor allem für Hochzeiten benötigt.“

Im Oktober geht es richtig los

Erst im kommenden Oktober werden die Wartungsmaßnahmen am Bild wieder fortgesetzt: „Dann legen wir richtig los“, sagt die Restauratorin. „Die jetzt aufgefundenen Schadstellen werden dann gefestigt, kartiert und gegebenenfalls bereits entstandene Fehlstellen retuschiert.“ Kathrin Empacher vom staatlichen Bauamt nennt für die gesamte Maßnahme einen Zeithorizont von etwa zehn Jahren.

Weitere Restaurierungsarbeiten werden in den kommenden Jahren an den Wanderverkleidungen des Schlosses erledigt, wie das staatliche Bauamt in Stuttgart mitteilt. Am Gebäude selbst wurde zuletzt der untere Treppenlauf an der Nordseite des Schlosses für rund 80 000 Euro instand gesetzt. „Weitere Abschnitte der Außensanierung werden im Moment vorbereitet und mit dem Landesdenkmalamt abgestimmt“, erklärt Kathrin Empacher. Dies umfasse Instandsetzungen des oberen Treppenlaufs an der Nordwestseite und Arbeiten an der Nordfassade.