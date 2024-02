1 Ein Prachtexemplar von einem Rostbraten mit cremigem Kraut, Maultasche, Spätzle und viel Soß’. Foto: nja

Ein Rostbraten aus dem Bilderbuch, ein Ort, an dem es noch Metzelsuppe gibt: die Wirtschaft Zum Bäckerhaus in Ebersbach-Roßwälden.











Die besten Restaurants in Baden-Württemberg werden in der Rubrik „Besser essen“ vorgestellt. Wir essen in außergewöhnlichen Kneipen, bodenständigen Landgasthöfen und ausgezeichneten Sternerestaurants. Heute im Test: Zum Bäckerhaus in Roßwälden.