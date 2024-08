Restauranttest in Zuffenhausen: Koreanische Tapas in Wirtshausatmosphäre im Yijimi Dumpling

6 Koreanische Spezialitäten treffen auf gemütliches Wirtshausambiente treffen auf entspannte Kneipenatmosphäre im neuen Yijimi Dumpling in Stuttgart-Zuffenhausen. Foto: Lichtgut/Zophia Ewska

Izakayas, japanische Kneipen mit Köstlichkeiten in Tapasportion, sind im Trend. Eine koreanische Variante davon hat Mittyun Cho nun in Zuffenhausen eröffnet. Eine gute Gelegenheit, sich mit Freunden durchzuprobieren.











Link kopiert

Für Mittyun Cho steht das Jahr unter dem Stern des Wandels. Die Stuttgarter Gastronomin hat vor Kurzem die Leitung ihres etablierten Lokals Heng Anami in Feuerbach ihrem Koch überlassen und stattdessen etwas Neues in Stuttgart-Zuffenhausen eröffnet, das in erster Linie ihr und den Gästen Spaß bereiten soll, ohne wirtschaftlichen Druck aufzubauen: das Yijimi Dumpling. „Das mache ich jetzt hobbymäßig“, sagt die gebürtige Koreanerin und blickt in eine entspanntere Zukunft. Denn sie sei, wie sie findet, mittlerweile zu alt, um sich 24/7 in der Gastronomie abzurackern. Deswegen hat sie in ihrem neuen Lokal für die Gastronomie auch recht freizeitfreundliche Öffnungszeiten: Zwei Tage die Woche ist das Yijimi geschlossen und macht unter der Woche erst am späten Nachmittag auf.