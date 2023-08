5 Inhaber Asdawuth Gerster in seinem Vau (davor: Franziska) in Birkach. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Zwei junge Gastronomen haben den traditionellen Gasthof Franziska in Birkach umgebaut und unter dem Namen Vau mit großem Biergarten neu gestartet. Schwerpunkt auf der Karte sind schwäbische Klassiker, die wir getestet haben.















Ein Haus mit Geschichte erstrahlt im neuen Glanz. Als Paul Mögle am 23. Mai 1915 das Gasthof Franziska an der Welfenstraße in Birkach eröffnet hat, versprach er im „Filder-Boten“ den „werten Gäste“ eine „prima Küche zu verabreichen“. Im selben Gebäude betrieb er eine Pension. Dort wohnten Generationen von Wissenschaftlern, die an der nahen Universität Hohenheim forschten. Einmal hat sich hier eine Gräfin erschossen, weil sie von einem Reitstallbesitzer verlassen worden ist.