Die Wielandshöhe trägt Trauer: Vincent Klinks Katze Mädi ist im Alter von 18 Jahren gestorben. Sie musste von einem Tierarzt erlöst werden.











Traurige Nachrichten aus dem Restaurant Wielandshöhe in Stuttgart: Vincent Klinks Katze Mädi ist am Mittwoch im Alter von 18 Jahren gestorben. Der berühmte Stuttgarter Koch und Restaurantbesitzer hat den Verlust in einem Instagram-Post bekannt gegeben.

Die Katze war seit Jahren ein fester Bestandteil der Familie Klink und aus der Wielandshöhe kaum wegzudenken. Mädi wurde 2008 im Schlossgut Hohenroden auf der Ostalb als Scheunenkatze geboren und kam kurze Zeit später zu den Klinks. Wie tief die Beziehung zu Mädi war, zeigt, dass die Katze ihre eigenen Autogrammkarten hatte und man im Onlineshop des Restaurants einen Holzschnitt der Katze kaufen kann – natürlich handgefertigt von Vincent Klink.

Vincent Klink hat mit dem Verlust zu kämpfen

Im Jahr 2020 berichtete Klink in einem Tagebucheintrag auf der Homepage des Restaurants, dass Mädi vor allem auf seine Frau Elisabeth, die im Jahr 2022 verstarb, fixiert war. So schrieb er damals: „Seit ungefähr 10 Jahren ignoriert mich dieses Vieh völlig. Was habe ich schon um Anerkennung gebuhlt, – zwecklos“.

Mädi hatte am Ende ihres langen Lebens mit einem Tumor im Bauch zu kämpfen und musste von einem Tierarzt erlöst werden – und Vincent Klink hat mit dem Verlust mehr zu kämpfen, als er sich vorstellen konnte. Doch in die Trauer mischt sich auch Trost, denn: „Mädi hatte das schönste Leben, dass eine Katze nur haben kann“.