Restaurant Leinfelden-Echterdingen: So war’s beim Pre-Opening in der neuen Mäulesmühle
Julian Schramm und Jessica Göthel sind die neuen Wirte in der Mäulesmühle. Foto: Philipp Braitinger

Ab heute, Freitag, 13. Februar, werden wieder Gäste in dem frisch renovierten und neu verpachteten Traditionslokal empfangen. Was steht auf der Karte?

Mit einem lauten Knall schoss die Konfettikanone goldenen Glitzer durch die historischen Räume der Mäulesmühle. Am Donnerstagabend, 12. Februar, haben die neuen Pächter Julian Schramm und Jessica Göthel örtliche Honoratioren, Freunde und Familie zum Pre-Opening ihres zweiten Lokals eingeladen. Mit dem Waldgasthof Schmellbachtal haben sich die Gastronomen in den vergangenen Jahren bereits einen Namen in Leinfelden-Echterdingen und darüber hinaus gemacht.

