Restaurant in Esslingen: Kleinliche Auslegung vom Ordnungsamt in Esslingen?

1 Der Marktplatz in Esslingen ist eine beliebte Adresse für Esslinger und ihre Gäste. Und offenbar auch für das Ordnungsamt. Zurzeit herrscht hier Festivalstimmung – diese Aufnahme wurde vor dem derzeitig stattfindenden Stadtfest gemacht. Foto: Roberto Bulgrin

In Esslingen steht immer mal wieder das Ordnungsamt in der Kritik, weil es nach Ansicht von Händlern und Gastronomen die Regeln zu kleinlich auslegt. Jetzt ist es wieder so weit und es trifft ein neues Restaurant am Marktplatz.











Link kopiert

Neu am Platz und gleich mal Ärger mit dem Ordnungsamt: Wegen einer Schiefertafel und eines Tisches, deren Standort nicht exakt den Vorschriften entsprechen soll, bekam das Restaurant „2AM“ am Marktplatz einen Hinweis vom Ordnungsamt. Wirt Doc Anh Vu wunderte sich: „Das war ein wenig nervig, die Tafel stört doch niemanden. Wir schreiben dort unser Mittagsgericht drauf, weil wir noch keine Karte habe.“ SPD-Stadtrat Andreas Koch bekam das kleine Drama mit und schrieb sogleich einen Brief an den Ordnungsbürgermeister Yalcin Bayraktar: „Sehr geehrter Herr Bürgermeister, was hier ganz und gar nicht dem Willen des Gemeinderats entspricht, ist die Kleinlichkeit der Regelauslegung. Jedenfalls ist sich der Gemeinderat über die Fraktionsgrenzen hinweg darin einig, dass insbesondere nach Corona unsere örtliche Gastronomie alle nur denkbare Unterstützung braucht. Dazu gehört auch der Verzicht auf kleinliche beziehungsweise unsinnige Regelungen.“

In Esslingen gibt es seit Jahren eine Diskussion über kleinliche Regelauslegungen seitens des Ordnungsamtes. Bürgermeister Bayraktar selbst warb bereits mehrfach für eine großzügigere Auslegung. Das Restaurant „2AM“ zog in die Räume der früheren „Hendlburg“.