Da haben sich zwei zusammengetan, die sich ewig kennen. Bernd Gürtler (58), ehemaliger Betreiber des Böblinger Zwingers, sei ein Freund seiner Mutter, erzählt Benjamin Stretz (36). Er selbst hat früher in dem legendären Lokal ausgeholfen. Jetzt haben die beiden im Golfclub Schönbuch das Restaurant übernommen – und richtig Gas gegeben: Der Betrieb ist von März bis Dezember sieben Tage die Woche geöffnet, warme Speisen gibt es von 11.30 bis 21 Uhr. Sieben Leute stehen in der Küche, in der Benjamin Stretz Regie führt. 300 Plätze gibt es, wenn man die Nebenräume berücksichtigt, meist spielt sich der Betrieb aber im Hauptraum und auf der Terrasse ab.

Von dort aus blickt der Gast auf den Schönbuch – und natürlich den Golfplatz, der allerhand Unterhaltungsstoff bietet: Gerade trainieren zwei Zwillingsschwestern unermüdlich ihren Abschlag. Das Publikum bestehe zur Hälfte aus Golfern, berichtet der Koch (der Club hat 1200 Mitglieder), einige kommen täglich, aber auch viele Wanderer und Radfahrer machen am Schaichhof Halt.

Benjamin Stretz und sein Team scheinen Spaß an der Optik zu haben: Selbst der Pfannkuchen mit Pfifferlingen (16,90 Euro) ist hübsch inszeniert, zudem ergibt die Komposition aus perfekt gebratenen Pilzen, knackigem Salat und Frühlingszwiebeln, dünnem Pfannkuchen und einem Klecks Schmand eine feine Mischung aus Geschmack und Textur. Die Salate punkten mit Frische, darunter der kleine Wildkräutersalat (5,90 Euro), eigentlich eher ein gemischter Salat mit etwas Rohkost.

Pfifferlinge werden auch zum Rinderfilet mit Portweinjus (31,90 Euro) serviert, dazu Risotto und Kräuterbutter. Ein kleiner Ausrutscher: Das Fleisch, obschon hochwertig, ist leider medium well bis durchgegart, bestellt war es medium. Der Risotto hat eine schöne Konsistenz, dürfte aber im Aroma noch etwas raffinierter sein.

Die Speisekarte wird jeden Monat saisonal leicht angepasst, die Hauptrollen spielen mal Spargel, mal Pfifferlinge oder Kürbis. Von 1. Oktober an wird Gans serviert: „Wir haben schon 180 Bestellungen“, berichtet Benjamin Stretz. Schwäbische und österreichische Klassiker wie das Steirische Backhendl (17,90 Euro) gehören zu seinem festen Repertoire. Außerdem gibt es einen täglich wechselnden Mittagstisch.

Die Nachtische variieren ebenfalls saisonal. Sie sind auf jeden Fall ein Augen- und Gaumenschmaus: Das Panna Cotta mit Erdbeeren, Amaretto und Minze (7,50 Euro) und die Crème Brûlée mit Himbeeren (7,20 Euro) werden jeweils mit einem Arrangement aus Früchten und Baiser optisch und geschmacklich aufgewertet. Wer Süßes liebt: Benjamin Stretz’ Mutter sorgt für den hausgemachten Apfelstrudel.

Restaurant am Golfplatz, Schaichhof , 71088 Holzgerlingen, Telefon 0 71 57 / 6 61 88. Geöffnet täglich von 10 bis 22 Uhr. www.gc-schoenbuch.de/restaurant-am-golfplatz.html