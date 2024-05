Restaurant Alte Vogtei in Köngen ausgezeichnet: Regional, saisonal, bio und frisch lautet die Devise

1 Historisches Ambiente, moderne Küche: Das Restaurant Alte Vogtei in Köngen setzt auf Qualität und Nachhaltigkeit. Foto: Horst Rudel

Das Restaurant Alte Vogtei in Köngen (Kreis Esslingen) ist jetzt ein „Toques d’Or ausgezeichnetes Restaurant“. Was die Philosophie von Küchenchef Marcel Hoffmann und die Nachhaltigkeitsinitiative verbindet.











Das Restaurant Alte Vogtei in Köngen wurde als „Toques d’Or-Restaurant“ ausgezeichnet und Marcel Hoffmann zum „Toques d’Or-Chef“ berufen. Das teilt die Initiative Toques d’Or International mit Sitz in Kaiserbach (Rems-Murr-Kreis) mit. Ihr gehören Restaurants und Fachbetriebe in über 130 Ländern an – alle zeichnen sich durch eine qualitativ hochwertige Küche und besondere Gastlichkeit aus.