Berlin (dpa) - Liebespaare sieht man fast überall. Sie laufen Hand in Hand über die Straße. Sie küssen sich. Oft verlieben sich Mann und Frau ineinander. Manchmal aber auch ein Mann in einen Mann oder eine Frau in eine Frau. Man sagt: Sie sind homosexuell. Das bedeutet, sie verlieben sich in einen Menschen, der dasselbe Geschlecht hat. Homosexuelle Männern nennt man auch schwul, homosexuelle Frauen lesbisch. Die meisten Menschen in Deutschland finden: Jeder soll selbst entscheiden, mit wem er zusammen sein möchte. Doch es gibt auch Leute, die etwas gegen Homosexuelle haben. So eine Einstellung nennt man Homophobie.

„Eine Beziehung zwischen zwei Männern oder zwei Frauen wird von solchen Menschen als unnatürlich oder sogar ekelig abgewertet“, sagt Markus Ulrich. Er arbeitet für eine Organisation, die sich für die Rechte von Homosexuellen einsetzt. Ulrich erzählt: Schwule und lesbische Menschen begegnen solchen Leuten manchmal im Alltag. Sie werden von ihnen zum Beispiel beleidigt oder sogar angegriffen. Deshalb trauen sich einige nicht zu sagen, dass sie homosexuell sind.

Auch andere Menschen kennen solche Probleme. Zum Beispiel die, die sich sowohl in Männer als auch in Frauen verlieben. Und Menschen, die vielleicht bei der Geburt als Mädchen eingeordnet wurden, obwohl sie sich eher wie ein Junge fühlen.

Gestern fand in Deutschland und vielen anderen Ländern deshalb ein besonderer Tag statt: der Internationale Tag gegen Homophobie. Er soll auf die Probleme von schwulen und lesbischen Menschen aufmerksam machen.

