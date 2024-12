Reporter: Robin Kern (rob)

Gerne können Sie mit mir Kontakt aufnehmen unter:

Robin Kern berichtet über Sportereignisse in der Region und ist immer nah dran an den Entwicklungen auf und neben dem Spielfeld. Nach seinem Studium in Medienmanagement und Medienwirtschaft an der DIPLOMA Hochschule volontierte er ab 2020 bei der Eßlinger Zeitung.

Seit 2022 ist er Bestandteil der Sportredaktion und im Team als Reporter am Ball oder Schläger. Dabei legt er sein Augenmerk nicht nur auf die etablierten Sportarten, sondern versucht auch den Randsportarten aus dem Landkreis eine Bühne zu geben.