1 Bei der Wahl gelten strenge Hygiene-Regeln, die Maske ist Pflicht. Foto: Ines Rudel

Vor den Urnen geht es am Sonntag ruhiger zu als gewöhnlich. Viele haben per Brief abgestimmt.

Esslingen - Es ist ungemütlich am Tag der Landtagswahl. Doch Regen, Corona und der Briefwahl zum Trotz haben sich einige Wählerinnen und Wähler nach draußen gewagt, um ihre Stimme abzugeben. Auf dem Blarerplatz haben sich mehrere gar in eine Schlange eingereiht, halten brav Abstand und warten geduldig, bis sie dran kommen. Ein Securitymann in Warnweste winkt die nächsten heran, ein älteres Ehepaar tritt vor. Die Wahlbenachrichtungen haben die beiden schon die ganze Zeit fest in der Hand gehalten, bereit, sie sofort dem Sicherheitsmann vorzuzeigen. Der klärt das Paar auf: Das sei nicht der Eingang zum Wahllokal, sondern hier werde das Essen der Vesperkirche ausgeteilt. Der Eingang zum Wahllokal sei gleich daneben.