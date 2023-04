1 Andreas Platte (vorne links) nimmt sich im Neuhausener Reparatur-Café eine Küchenmaschine vor – unterstützt von Jennifer Baumhauer und Gerd Landkammer. Foto: Ines Rudel

In Neuhausen eröffnen engagierte Menschen am 28. April ein Reparatur-Café, um Ressourcen zu schonen. Das gibt es in Ostfildern seit 2016. Dort ist der Andrang groß.















Gegen die Wegwerfgesellschaft möchte Jennifer Baumhauer aktiv werden. „Es geht darum, Ressourcen zu schonen“, sagt die 35-Jährige, die im Hauptberuf als Dentalhygienikerin arbeitet. Deshalb hat die junge Mutter mit einem engagierten Team im Ostertagshof ein Reparatur-Café ins Leben gerufen. Los geht es an diesem Freitag, 28. April, von 15.30 bis 18 Uhr in den Räumen in der Bäderstraße 1.