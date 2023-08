Reparatur an Aufzug beendet

1 Stuttgarter Wahrzeichen: der 217 Meter hohe Fernsehturm. Foto: SWR Media Services GmbH / Achim Mende/www.gerhardkassner.de

Ab Samstag 10 Uhr fahren die Aufzüge wieder. Techniker der Aufzugsfirma gaben nach Abschluss der Reparaturarbeiten am Freitag grünes Licht. Den Rest des Jahres soll das Stuttgarter Wahrzeichen täglich offenstehen.















Vier Tage lang war der Stuttgarter Fernsehturm geschlossen, um die Trageseile an einem der beiden Fahrstühle auszutauschen. Am Freitagnachmittag hieß es dann: „Reparaturarbeiten beendet.“ Alles sei nach Plan gelaufen, berichtete der Sprecher Francisco Hoyo. Von Samstagvormittag, 10 Uhr, an stünde das 217 Meter hohe Stuttgarter Wahrzeichen Besuchern wieder offen.