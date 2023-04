9 Hätten Sie’s erkannt? Zunächst baut Martin Schaal sein Esslingen-Modell auf einer Platte im Format 16 mal 16 Noppen. Foto: privat/Martin Schaal

Lego ist Kinderspielzeug? Keineswegs, wie der 66-jährige Martin Schaal beweist. Der Rentner baut aus den Bausteinen detaillierte Modelle. Sein nächstes Projekt ist die Esslinger Altstadt.















Martin Schaal, im Internet bekannt als „der alte Mann und der Stein“, nimmt sich eine Kunststoffbox aus dem raumhohen Holzregal, das sich hinter ihm in seiner Wohnung auftürmt. Sie ist eine von rund 300 Kassetten. Alle sind blau, transparenter Deckel, bunte Trennfächer. Normalerweise nutzt man sie, um Schrauben darin zu lagern, oder eben andere kleinteilige Dinge. Schall öffnet den Behälter, zahllose weiße Lego-Steinchen befinden sich darin. Nur in einer Kammer sticht ein feuerrotes heraus. „Das zeigt mir, dass ich im Keller noch weit mehr von dieser Sorte habe“, erklärt der Renninger. 300 000 Lego-Steine besitzt er in etwa. Und einen Großteil davon wird er auch brauchen, um sein nächstes Mammutprojekt in die Tat umzusetzen: Schaal will nämlich die Esslinger Altstadt nachbauen.