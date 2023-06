1 Finanzstaatssekretär Florian Toncar (FDP) arbeitet mit an der Zukunft der Altersvorsorge. Foto: Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank

Die Bundesregierung steht wegen der Demografie unter Druck: Sie muss die Rentenkassen stärken und die Menschen zu mehr Eigenvorsorge motivieren. Dazu werden in nächster Zeit wichtige Weichen gestellt.















Kurz vor der Sommerpause stehen in Berlin noch wichtige Termine an, die über die künftige Finanzierung der Altersvorsorge Aufschluss geben sollen. Voraussichtlich Anfang der Woche wird Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sein Rentenpaket II präsentieren. Und am Dienstag tagt letztmalig die „Fokusgruppe private Altersvorsorge“. Dazu ein Überblick.