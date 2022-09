1 Die Verbraucherpreise werden immer höher, auch bei Lebensmitteln. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Der Blick in den eigenen Geldbeutel zeigt vielen Menschen in diesen Wochen, dass die Krisen der Welt auch in Deutschland längst Wirkung zeitigen. Die Nachwirkungen der Coronapandemie überlagern sich mit einer Energiekrise und den wirtschaftlichen Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine. Deshalb stellt sich zunehmend auch die Frage: Wie sehr gefährden die aktuellen Krisen die finanzielle Absicherung der Menschen für die Zukunft und das Alter?