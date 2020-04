Bei einer Podiumsdiskussion mit dem Nürtinger Bundestagsabgeordneten Michael Hennrich (CDU) und dem Senior-Professor Gerhard Bäcker wurde heftig über die Sicherheit und die Zukunft der Rente diskutiert. Bereits in seiner Einführung übte Jürgen Groß, Zweiter Bevollmächtigter der IG Metall Esslingen, Kritik an der Riester-Rente. Er machte zudem deutlich, dass für viele Kolleginnen und Kollegen eine Erhöhung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre faktisch eine Rentenkürzung bedeute und dass für die IG Metall eine weitere Absenkung des Rentenniveaus nicht in Frage komme. Dies war für die beiden Podiumsteilnehmer Anlass genug, sich in eine spannende Diskussion zu begeben, die von Journalistin Uschi Götz vom Deutschlandradio moderiert wurde. Der Nürtinger CDU-Bundestagsabgeordnete Michael Hennrich erinnerte daran, dass der demografische Wandel bereits Ende der 90er-Jahre erkannt und deshalb ein Demografiefaktor bei der Rente eingeführt, aber leider unter Gerhard Schröder wieder abgeschafft wurde. Klar sei, dass die Renten nur dann stabil sind, wenn es Deutschland wirtschaftlich gut geht. Derzeit befänden sich rund 30 Mrd. Euro Rücklage in der Rentenkasse, die Rentenversicherungsbeiträge seien durch die hohe Erwerbsquote stabil und nur etwa 3,5 Prozent der Rentner würden Grundsicherung beziehen. „Wir müssen die Rente behutsam weiterentwickeln“, so sein Statement. Seine Vorstellung gehe dahin, die Lebensleistungs- und die Betriebsrenten zu stärken. Die Generationengerechtigkeit müsste beachtet werden, Rentenversicherungsbeiträge von 25 Prozent seien ihm deutlich zu hoch. „Verbesserungen müssen außerdem dort ankommen, wo die Renten niedrig sind. Vom Gießkannenprinzip halte ich nichts“, so Hennrich. Prof. Gerhard Bäcker, Senior-Professor des Instituts für Arbeit und Qualifikation der Universität Duisburg-Essen, befürchtet, dass das Thema Rente zum Wahlkampfthema wird und dass vor allem populistische Parteien davon profitieren. Es sei daher wichtig, klare Ziele zu definieren: Altersarmut vermeiden, das Rentenniveau deutlich über Grundsicherung festlegen, gesund in die Rente kommen und die Finanzierungsfähigkeit erhalten.

In der sich anschließenden Fragerunde mit den Gästen wurden viele Themen noch einmal heiß diskutiert und auch neue Fragen aufgeworfen. Einig waren sich alle Teilnehmer, dass es Änderungen sowohl in der Renten- als auch in der Arbeitsmarktpolitik bedarf, um Altersarmut zu verhindern und ein würdiges Älterwerden mit einer ausreichenden Rente zu ermöglichen.