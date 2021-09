Leuchtender Pfad Peruanischer Guerilla-Anführer Guzmán im Gefängnis gestorben

Jahrzehntelang versetzte der Leuchtende Pfad die armen Bauern in Angst und Schrecken, die Städter terrorisierte er mit Bomben. In ihrer Blütezeit war die Guerilla in der Hälfte des Landes aktiv.