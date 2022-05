1 Der Rennstall der Hochschule Esslingen nimmt mit dem Stallardo 22 Fahrt auf. Foto: Roberto Bulgrin/bulgrin

Gas geben und durchstarten will der Rennstall der Hochschule Esslingen, der jetzt den Stallardo 22 auf dem Campus präsentierte. Mit dem fahrenden Kraftpaket möchte das Team bei der Formula Student gut im Rennen bleiben.















Die Bilder ähneln sich. Immer wieder sind auf den Fotos oder in den Videoclips des Rennstalls der Hochschule Esslingen schlafende oder sichtlich erschöpfte Studierende zu sehen. Denn die Mitarbeit am Rennstall der Hochschule erfordert Durchhaltevermögen, mitunter Nachtschichten und frühes Aufstehen. Noch am Morgen der Präsentation des neuen Rennwagens Stallardo 22 für die kommende Formula-Student wurde an dem Flitzer herumgeschraubt. Am Abend wurde das blinkende Kraftpaket dann am Campus in der Flandernstraße präsentiert: Mit ihm möchte die Hochschul-Fahrcrew kräftig Gas geben.