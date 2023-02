1 Renata Lusin tanzte bei der vergangenen Staffel mit Mathias Mester. Foto: IMAGO/Future Image/Ulrich Stamm

Renata Lusin (35) gehört zum festen Bestandteil der „Let’s Dance“-Familie – doch in der neuen Staffel ist sie raus. Allerdings aus einem schönen Grund. Die Profi-Tänzerin erwartet Nachwuchs. Für sie und ihren Mann Valentin Lusin (35) - ebenfalls Tänzer - ist es das erste Kind, wie RTL am Mittwoch verkündete.

„Es ist unser langjähriger Wunsch. Ein paar Jahre probieren wir und jetzt hat es geklappt“, zitierte der Sender die beliebte und in den vergangenen „Let’s Dance“-Staffeln recht erfolgreiche Tänzerin in einer Mitteilung. Deswegen wolle sie auch nichts riskieren und auf den Rat der Ärzte hören. In der kommenden Staffel, die schon am Freitag (17. Februar, 20.15 Uhr) beginnt, werde sie daher nicht dabei sein. Als Ersatz wurde Profi-Tänzerin Malika Dzumaev nachnominiert.

Ehepaar als Konkurrenten

Für Renata Lusin wäre es eigentlich der sechste Einsatz bei „Let’s Dance“ gewesen. Ihren größten Erfolg erzielte sie 2021, als sie die Show zusammen mit dem ehemaligen Profi-Fußballer Rúrik Gíslason gewann. Im vergangenen Jahr war sie mit dem ehemaligen paralympischen Sportler Mathias Mester immerhin bis ins Finale vorgedrungen, in dem das Duo den dritten Platz errang.

Das Ehepaar Lusin ist eigentlich regelmäßig bei „Let’s Dance“ zu sehen, da auch Ehemann Valentin als Profi-Tänzer Promi-Damen aufs Parkett führt. Dadurch stand das Paar auch schon oft in Konkurrenz um den Sieg in der Show. Valentin Lusin ist auch 2023 wieder als Profi-Tänzer vorgesehen. Für ihn wird es einem Bericht von „RTL.de“ zufolge nun die erste Staffel ohne seine Frau sein.