Rems-Murr-Kreis: Tierschützer demonstrierten am Samstag in Backnang

Tierschützer demonstrierten am Samstag in Backnang

5 „RespekTiere“ steht auf einem großen Transparent. In Backnang haben am Samstag Tierschützer für das Wohl von Tieren demonstriert. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

In Backnang sind am Samstag Tierschützer auf die Straße gegangen. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.











Link kopiert

In Backnang hat es am Samstag eine Demonstration für den Tierschutz gegeben. Nach Auskunft der Polizei war die Demonstration angemeldet und genehmigt. Die Polizei war vor Ort und hat den Demonstrationszug begleitet. Insgesamt nahmen etwa 60 Personen an der Demonstration teil.

Die Lage vor Ort blieb laut Polizei bislang ruhig. Zur Sicherheit der Demonstrationsteilnehmer wurden die Straßenabschnitte, durch die der Demonstrationszug führte, kurzzeitig gesperrt. Die Demonstration dauerte bis 17 Uhr. Aufgrund der Demo kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen.

In Backnang hat es in der Vergangenheit immer wieder Proteste von Tierschützern gegeben. Im vergangenen Jahr hatte es in Backnang Proteste gegen die Metzgerei Kühnle gegeben. Tierschützer versammelten sich damals vor dem Schlachthof, um gegen die unwürdigen Zustände dort zu protestieren. Zuvor waren heimlich aufgenommene Videos aus dem Betrieb aufgetaucht, die aus Sicht des Vereins Soko Tierschutz Verstöße gegen das Tierschutzgesetz zeigten.