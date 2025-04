Rems-Murr-Kreis: Gegner von Elon Musk demonstrieren vor Tesla-Autohaus

6 Rund 50 Teilnehmer demonstrierten am Samstag in Weinstadt vor einem Tesla-Center. Foto: Fotoagentur Stuttgart/Andreas Rosar

In Weinstadt-Endersbach formiert sich Widerstand gegen Tech-Milliardär Elon Musk. Rund 50 Demonstranten protestierten am Samstag vor einem Tesla-Autohaus.











Link kopiert

Ihre Unmut über Tech-Milliardär Elon Musk haben Demonstranten am Samstag bei einer Protestaktion in Weinstadt-Endersbach im Rems-Murr-Kreis geäußert. Rund 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten am Nachmittag etwa eine Stunde lang vor einem Tesla-Autohaus gegen die Politik des US-Unternehmers protestiert. Die Polizei berichtet von etwa 45 Teilnehmern.

Dem Bericht zufolge war die Veranstaltung, die gegen 14 Uhr begann, vorher angekündigt gewesen. „Die Demo ist ohne Zwischenfälle und friedlich verlaufen“, teilte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage unserer Redaktion mit. Auf Plakaten riefen die Demonstranten unter anderem dazu auf, keine Tesla-Fahrzeuge mehr zu kaufen und zu „Hupen gegen Faschismus“.

Musk schadet dem Ruf von Tesla

Das Image des Autokonzerns hatte in den vergangenen Monaten stark gelitten, was unter anderem auf umstrittenen Auftritte des Konzernchefs Elon Musk zurückzuführen ist. Musk hatte mit der Amtseinführung des US-Präsidenten Donald Trump einen Posten in der so genannten Abteilung für Regierungseffizienz (DOGE) übernommen. Mit radikalen Mitteln wie Massenentlassungen in Ministerien will er Staatsausgaben senken.

Tesla hatte nach Kontroversen um Musk im ersten Quartal dieses Jahres rund 13 Prozent weniger Autos verkauft als im gleichen Zeitraum im Jahr zuvor.