Rems-Murr-Kreis: Einbrecher schlagen in Winnenden zu

In ein Reihenhaus im Veilchenweg in Winnenden wurde eingebrochen und die gesamte Wohnung durchsucht.











Wie die Polizei am Donnerstag (25. Dezember) mitteilte, wurde ein Haus in Winnenden Ziel von Einbrechern.

Der Zeitraum der Tat liegt zwischen 1. Dezember gegen 13 Uhr und Heiligabend, 24. Dezember, gegen 14 Uhr. Ziel der Täter war ein Reihenhaus im Veilchenweg.

Das gesamte Wohnhaus wurde durchsucht

Hierzu wurde die Terrassentüre aufgebrochen und das gesamte Wohnhaus durchsucht.

Nach aktuellem Stand wurden laut Polizei Gegenstände mit einem Wert im dreistelligen Bereich entwendet. Der Sachschaden belief sich auf rund 1500 Euro.