Rems-Murr-Kreis: 33-Jährige und ihr Hund sterben bei Verkehrsunfall an Silvester

33-Jährige und ihr Hund sterben bei Verkehrsunfall an Silvester

1 Die 33-Jährige und ihr Hund überlebten den Unfall im Rems-Murr-Kreis nicht. (Symbolfoto) Foto: dpa/Carsten Rehder

In der Silvesternacht ist eine junge Frau mit ihrem Hund auf einer Landstraße unterwegs. Dann verliert sie die Kontrolle über ihr Auto. Es kommt zum tödlichen Unfall.











Bei einem Verkehrsunfall in der Silvesternacht ist eine Frau tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die 33-Jährige mit ihrem Auto auf der Landesstraße 1120 (Rems-Murr-Kreis) von Murrhardt in Richtung Kaisersbach unterwegs, als sie aus ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn abkam.

Das Auto prallte den Angaben zufolge zunächst gegen ein Verkehrszeichen und anschließend gegen mehrere Bäume. Einer der Bäume fiel dann auf den Wagen der jungen Frau, hieß es.

Die 33-Jährige erlitt laut Polizei bei dem Unfall so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Auch ihr Hund, der sich ebenfalls im Auto befand, überlebte den Unfall nicht. Der Unfallhergang und die Unfallursache sind nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.