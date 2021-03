4 Am Mittwochnachmittag wurde an einer Schule im Enzkreis ein Amokalarm ausgelöst, der sich später als Fehlalarm herausstellte. Foto: SDMG/ Gress

Ein Amokalarm an einer Grund- und Werkrealschule in Remchingen führt am Mittwoch zu einem größeren Polizeieinsatz. Am Nachmittag gibt es Entwarnung: es war ein Fehlalarm.

Remchingen - Ein Amokalarm in einer Grund- und Werkrealschule in Remchingen (Enzkreis) am Mittwoch hat sich als Fehlalarm herausgestellt. Der Einsatz mit rund 30 Polizeibeamten sei am Nachmittag nach etwa eineinhalb Stunden beendet worden, sagte ein Polizeisprecher. Danach kümmerten sich noch Betreuer um die Lehrkräfte und rund 30 Schüler, die zum Zeitpunkt des Alarms in der Schule ausharren mussten.

Hinweise auf Schüsse oder eine verdächtige Person hatte es zuvor nicht gegeben. Die Polizeikräfte, sogenannte Interventionsteams, hatten aber zur Sicherheit zunächst die Schule abgesperrt und das Gebäude durchkämmt, bevor sie Entwarnung geben konnten. Erst dann durften die Schüler aus ihren Klassenzimmern. Nun müsse geklärt werden, welche technische Ursache der Fehlalarm hatte.