1 Bei einigen Menschen folgt auf den Berufseintritt der Kirchenaustritt. Foto: dpa/Fredrik von Erichsen

Die Kindheit von Anna Eger und Sebastian Schenk war von der Kirche geprägt. Im Erwachsenenalter gehen die beiden unterschiedliche Wege: Die 21-jährige Protestantin engagiert sich für ihre Kirche, der 28-jährige Katholik tritt aus. Wie kam es dazu?















Link kopiert

Die Kindheit der heute 21-jährigen, evangelischen Anna Eger und des 28-jährigen Sebastian Schenk, der in einem katholischen Elternhaus groß wurde, war von der Kirche geprägt. Im Erwachsenenalter gehen die beiden jedoch unterschiedliche Wege: Sie besucht die Bibelschule und engagiert sich in der Kirche, er tritt aus der Kirche aus. Wie ist es dazu gekommen, und in welchem Verhältnis stehen Kirche und Glaube für die beiden?