10.000 Hindus bei großer Prozession in Hamm

1 Große Hindu-Prozession in Hamm. Foto: Roland Weihrauch/dpa

Hamm ist eines der größten Zentren für Hindus in Europa. Höhepunkt des Tempelfestes ist die große Prozession.















Link kopiert

Hamm - 10.000 Hindus haben am Sonntag den Haupttag des Jahresfestes des Sri Kamadchi Ampal Tempels in Hamm gefeiert. Die Prozession um den bedeutenden Tempel verlief friedlich und ohne größere Zwischenfälle, wie ein Sprecher der hinduistischen Gemeinde in Deutschland mitteilte.

Bei der Prozession wird die Statue der Göttin Kamadchi von Gläubigen um den Tempel getragen - begleitet von Blumen und Gesang.

Nach Aussagen des Priesters Siva Sri Arumugam Paskarakurukkal und des Chefs der Veranstaltungsfirma war im Vorhinein mit 15.000 bis 18.000 Menschen aus mehreren europäischen Ländern geplant worden. Mit 10.000 blieb die Besucherzahl hinter diesen Erwartungen zurück. Dennoch sei man sehr zufrieden mit dem Umzug, teile der Sprecher mit. Immerhin seien es weit mehr Teilnehmer als in den letzten beiden Jahren gewesen, wo wegen der Corona-Pandemie nur im kleinen Rahmen gefeiert werden konnte.

Im Raum Hamm leben dem Priester Paskarakurukkal zufolge um die 300 Hindus. Wegen des bedeutenden Tempels ist die 180 000-Einwohner-Stadt eines der größten Zentren für Hindus in Europa.