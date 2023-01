1 Der Förderverein möchte die Versöhnungskirche fördern – auch mit Dorothee Schäfer, Claudia Müller und Albrecht Braun. Foto: Roberto Bulgrin/bulgrin

Den Kirchen fehlen Mitglieder, Steuereinnahmen, Finanzen. Darum soll gespart, die Arbeit eingeschränkt, Gotteshäuser geschlossen werden. Doch Mitglieder der Versöhnungskirche in Oberesslingen glauben, einen Weg aus der Misere gefunden zu haben.















Am Samstag wurde es schmackhaft. Da wurde in der evangelischen Versöhnungskirche in Oberesslingen ein Benefizessen organisiert. Das gemeindeeigene Küchenteam schwang den Kochlöffel und zauberte ein Menü, für das acht Helfer erst mal 50 Kilogramm Kartoffeln schälen mussten, plauderte Gemeindemitglied Dorothee Schäfer aus dem Nähkästchen. Auch für die Versöhnungskirche schält sich eine Zukunftsperspektive heraus. Sie war von der Schließung bedroht. Nun soll das Gotteshaus gerettet werden.