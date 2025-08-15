Religiöses Fest in Esslingen: Orthodoxe Christen begehen Feiertag in größter Kirche außerhalb Griechenlands

14 Griechisch-orthodoxe Christen feiern Mariä Himmelfahrt in Esslingen. Foto: Roberto Bulgrin

Mitten in den Sommerferien feiern griechisch-orthodoxe Christen eines der wichtigsten Feste des Jahres. Auch in Esslingen, wo eine der größten Kirchen außerhalb Griechenlands steht.











Gesangbücher gibt es nicht. Dennoch wird sehr viel gesungen. Hauptsächlich von den Vorsängern und Erzpriester Michail Neonakis. Die meiste Zeit auf Altgriechisch. Drei Stunden dauert der Gottesdienst zu Mariä Himmelfahrt an diesem Freitagmorgen in der griechisch-orthodoxen Kirche in der Dammstraße in Esslingen. Die ganzen 180 Minuten muss aber niemand sitzen oder stehen bleiben. Es herrscht ein Kommen und Gehen in dem Gotteshaus – und das ist auch völlig in Ordnung so, sagt Katerina Chrissoula, die auch Führungen durch die Kirche anbietet. Mariä Himmelfahrt am 15. August gilt nach Ostern und Weihnachten als das bedeutendste Fest im orthodoxen Kirchenkalender, es wurzelt in der tiefen Verehrung der Gottesmutter.