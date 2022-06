1 Am Ende ist Feuerbach das bessere Team Foto: dpa/dpa

Der Traum vom Aufstieg in die Landesliga ist für die Fußballerinnen des TSV Deizisau geplatzt. Mit 1:3 (1:1) verlor das Team sein zweites Relegationsspiel bei der Sportvg Feuerbach. Das sei zwar sehr schade, „aber ein Sieg wäre nicht verdient gewesen“, sagt Trainer Mario Sinko. „Feuerbach war einfach schneller und spritziger als wir.“ Während die Gastgeberinnen nun weiter um den Aufstieg spielen, ist für die Deizisauerinnen die Saison zu Ende. Sie werden also auch in der kommenden Spielzeit in der Regionenliga auflaufen.