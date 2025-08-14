Rekordtemperaturen und die Folgen: Warum Hitze aggressiv macht
1
Steigende Temperaturen bergen auch Risiken. Eine mögliche Folge: eine kürzere Zündschnur. Foto: Stadt Karlsruhe

Sommer, Sonne, Hitze: Wenn die Temperaturen steigen, freuen sich viele Menschen. Doch nimmt auch Gewalt zu? Experten geben Auskunft.

Stuttgart schwitzt. Die hohen Temperaturen locken aber nicht nur viele Menschen ins Freibad – sie bergen auch Risiken. „Von Hitzeperioden fühlen sich rund zwei Drittel der Menschen gesundheitlich zumindest mittelmäßig belastet“, fasst das Umweltbundesamt die Ergebnisse eine Umfrage aus dem Jahr 2024 zusammen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO schreibt hohen Temperaturen jährlich 490 000 Tote weltweit zu.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.