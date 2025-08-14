Rekordtemperaturen und die Folgen: Warum Hitze aggressiv macht

1 Steigende Temperaturen bergen auch Risiken. Eine mögliche Folge: eine kürzere Zündschnur. Foto: Stadt Karlsruhe

Sommer, Sonne, Hitze: Wenn die Temperaturen steigen, freuen sich viele Menschen. Doch nimmt auch Gewalt zu? Experten geben Auskunft.











Stuttgart schwitzt. Die hohen Temperaturen locken aber nicht nur viele Menschen ins Freibad – sie bergen auch Risiken. „Von Hitzeperioden fühlen sich rund zwei Drittel der Menschen gesundheitlich zumindest mittelmäßig belastet“, fasst das Umweltbundesamt die Ergebnisse eine Umfrage aus dem Jahr 2024 zusammen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO schreibt hohen Temperaturen jährlich 490 000 Tote weltweit zu.