Rekordtemperatur in Stuttgart: Viel zu heiß für Ende Mai

1 Hitze auf dem Schlossplatz: So heiß war es noch nie an einem 31. Mai in Stuttgart (Archivbild). Foto: imago/Lichtgut

Am Samstag erreicht die Hitze in Stuttgart fast 30 Grad. Langjährige Wetteraufzeichnungen zeigen, wie ungewöhnlich hochsommerliche Temperaturen Ende Mai sind.











So heiß war es an einem 31. Mai noch nie: Die Temperaturen an der Wetterstation auf dem Stuttgarter Schnarrenberg erreichen heute 29,1 Grad. Ein neuer Rekord für dieses Datum, wie Aufzeichnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) seit den 1950er Jahren zeigen, die unsere Redaktion laufend für das Projekt „Klimazentrale“ auswertet.

Der bisher heißeste 31. Mai waren 29 Grad im Jahr 1979. Die Tabelle zeigt die höchsten und tiefsten gemessenen Tageshöchsttemperaturen an der DWD-Station auf dem Schnarrenberg:

Bereits seit Freitag liegen die Temperaturen in Stuttgart wieder deutlich über dem, was normalerweise zu erwarten wäre. Nimmt man die Jahre seit 1991 als Maßstab, war es Ende Mai in den meisten Jahren zwischen 17 und 26 Grad warm. Gemessen an dem Wetter, das die heutige Eltern- und Großelterngeneration in ihrer Jugend erlebt hat, sind 29 Grad noch deutlich extremer: Damals stiegen die Temperaturen um diese Zeit normalerweise nur bis 24 Grad.

Während aufgrund des Klimawandels auch hierzulande regelmäßig neue Rekordtemperaturen erreicht werden, verschiebt sich auch das, was wir als „normales“ Wetter wahrnehmen. Mehr dazu in diesem Beitrag.