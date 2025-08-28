Rekordablöse für Stürmer: Der VfB verliert Nick Woltemade – und ist dennoch ein Gewinner
1
Nick Woltemade kickt künftig auf der Insel für Newcastle United. Foto: Pressefoto Baumann/Oliver Behren

Nun also doch: Nick Woltemade verlässt den VfB Stuttgart. Das schmerzt sportlich. Dennoch hat der Club vieles richtig gemacht, kommentiert unser Autor Dirk Preiß.

Benjamin Pavard wird immer einen Platz in der Geschichte des VfB Stuttgart haben. Wegen seines Traumpasses auf Carlos Mané zu Beginn seiner ersten Saison im Brustring-Trikot. Weil er als Stuttgarter Spieler mit Frankreich Weltmeister geworden ist (2018). Und weil der Abwehrspieler jahrelang der Rekordtransfer des VfB war. Für 35 Millionen Euro wechselte er 2019 zum FC Bayern. Diese Bestmarke ist Pavard nun allerdings los.

