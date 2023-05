Rekord-Schülerzuwachs in Baden-Württemberg

1 Die Grundschulen müssen sich auf viel mehr Erstklässer und überhaupt hohe Schülerzahlen einstellen. Foto: dpa/Thomas Warnack

Baden-Württembergs Kultusministerin Schopper schwört die Grundschulen fürs neue Schuljahr auf den größten Schülerzuwachs in der Geschichte des Landes ein.















Die Grundschulen in Baden-Württemberg müssen sich auf 18 000 zusätzliche Schüler einstellen. Das sei der größte Zuwachs, „den es im Land je gab und ist vor allem bedingt durch Geflüchtete aus der Ukraine und anderen Ländern“, sagte Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) im Interview mit unserer Zeitung. „Wir müssen umgerechnet rund 650 zusätzliche Klassen bilden.“ Die 2400 Grundschulen werden damit rund 413 000 Erst- bis Viertklässler unterrichten – so viele wie seit 14 Jahren nicht mehr. Aktuell gibt es laut Kultusministerin Schopper 395 000 Erst- bis Viertklässler in Baden-Württemberg.