Rekord in Baden-Württemberg: Mit 21 Jahren Bürgermeister – Vom WG-Zimmer ins Rathaus

1 Jan Jäckel ist neuer Bürgermeister von Asselfingen. Foto: privat/Imago/Herrmann

Jan Jäckel, 21 Jahre alt, setzte sich überraschend gegen drei Mitbewerber durch. Ein Blick auf den jungen Studenten, der wohl Deutschlands jüngster hauptamtlicher Rathauschef wird.











Jan Jäckel, der neu gewählte Bürgermeister von Asselfingen, dürfte mit „an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ der jüngste hauptamtliche Bürgermeister Deutschlands sein. Das hat zumindest das „Netzwerk junge Bürgermeister*innen“ herausgefunden: Dieses führt eine Liste von immerhin mehr als 1000 Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern in ganz Deutschland, die bei ihrer Wahl jünger als 40 Jahre alt waren. Das berichtet die Südwest Presse.