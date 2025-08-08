Rekord für Ministerpräsidenten: Länger als Erwin Teufel: 5204 Tage im Amt
13
Winfried Kretschmann (Grüne) ist am Samstag 5204 Tage als Ministerpräsident im Amt. Foto: picture alliance / dpa

Am 9. August wird Winfried Kretschmann der am längsten amtierende Ministerpräsident Baden-Württembergs sein. Was bleibt von seiner Politik, wenn er im März 2026 abtritt?

﻿Es ist nicht das erste Mal, dass Winfried Kretschmann diesen Ton anschlägt. Immer wieder dachte der 77-Jährige in den vergangenen Jahren in vertraulichen Runden laut über die Vergänglichkeit des Seins nach, dieses Mal ist es öffentlich: „Mein weiß nicht, was kommt. Wir kennen weder den Tag noch die Stunde, an der der Herr uns ruft“, sagte Kretschmann jüngst vor Journalisten auf die Frage, wie er auf den 9. August 2025 blicke.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.