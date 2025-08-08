Rekord für Ministerpräsidenten: Länger als Erwin Teufel: 5204 Tage im Amt

13 Winfried Kretschmann (Grüne) ist am Samstag 5204 Tage als Ministerpräsident im Amt. Foto: picture alliance / dpa

Am 9. August wird Winfried Kretschmann der am längsten amtierende Ministerpräsident Baden-Württembergs sein. Was bleibt von seiner Politik, wenn er im März 2026 abtritt?











﻿Es ist nicht das erste Mal, dass Winfried Kretschmann diesen Ton anschlägt. Immer wieder dachte der 77-Jährige in den vergangenen Jahren in vertraulichen Runden laut über die Vergänglichkeit des Seins nach, dieses Mal ist es öffentlich: „Mein weiß nicht, was kommt. Wir kennen weder den Tag noch die Stunde, an der der Herr uns ruft“, sagte Kretschmann jüngst vor Journalisten auf die Frage, wie er auf den 9. August 2025 blicke.