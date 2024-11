Reizgasalarm in Kirchheim: Rettungskräfte rücken an Schule aus – 20 Personen mit Atemwegsreizungen

Rettungskräfte in Kirchheim Reizgasalarm an Schule – Feuerwehr evakuiert Klassenzimmer mit Leitern

Am Montagvormittag wurden die Rettungskräfte in Kirchheim (Kreis Esslingen) zu einer Schule in der Limburgstraße alarmiert. Dort war zuvor offenbar ein Reizgas versprüht worden. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand.